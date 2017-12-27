СК назвал возможную причину взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском

Следственный комитет заявляет, что причиной взрыва в супермаркете на Кондратьевском проспекте могло быть покушение на убийство. Но СК рассматривает и другие версии.

Следственный комитет не рассматривает версию теракта в свези с взрывом в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Петербурга. Сейчас у следователей основной версией является покушение на убийство. По их данным пострадало четыре человека.

На место ЧП прибыли взрывотехники ФСБ. По информации "Фонтанки", сработало взрывное устройство незначительной мощности.

Глава Калиниского района заявляет, что восемь человек обратилось за помощью после инцидента. Некоторые после осмотра врачами отказались от госпитализации.

Ранее Piter.tv сообщал, что в "Перекрёстке" на Кондратьевском произошёл взрыв.

Видео: Piter.tv