Их количество увеличилось до 109 человек.

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше. В пресс-службе Пентагона заявили, что раненых минимум 109 человек. Об этом заявили "РИА Новости".

Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете прокомментировали чиновники

Напомним, что американцы получили травмы после ракетного удара Ирана по базе США в Ираке. Сейчас 76 пострадавших уже вернулись к выполнению обязанностей. В Германию для более тщательного медицинского осмотра направлены 27 человек. За состоянием пятерых продолжают наблюдать врачи, еще 21 американец вернулся домой. Ещ один военный отправился к месту несения службы.

Ранее Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

