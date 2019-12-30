В США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

В начале этого года Иран выпустил по американским авиабазам 15 ракет.

В пятницу, 24 января, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман назвал точное число американских солдат, пострадавших от ракетных ударов Ирана.

По словам чиновника, с базы в Багдаде госпитализировали 34 военных. У них диагностировали контузию и травмы головного мозга. Из тех, кто был отправлен на лечение в Германию, восемь вернулись в США, девять до сих пор находятся там для оценки лечения. Остальные вернулись к своим обязанностям.

В начале этого года Иран атаковал американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции против, военных, которые имеют любое отношение к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. По объектам штатов было выпущено 15 ракет.

Видео: Youtube/ MILITARY CHANNEL