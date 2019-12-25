Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным

Александр Шульгин заявил, что обвинения против РФ "достойны сожаления".

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия рассказал о позиции России по инциденту с Алексеем Навальным. Александр Шульгин выступил на 95-ой сессии исполнительного совета ОЗХО. По словам дипломата, Москва изначальна заняла транспарентную и конструктивную позицию по ситуации с российским оппозиционером.

Правительство ФРГ вместо того чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей Генеральной прокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло ее в ОЗХО. Это достойно сожаления Александр Шульгин, постпред России в ОЗХО

По словам специалиста, ОЗХО используется в геополитических интересах уже не в первый раз. Ранее в организации заявили о том, что в организме Алексея Навального нашли вещество, которое по составу и характеристикам напоминает "Новичок", однако оно не входит в список запрещенных химикатов. В Берлине заметили, что этот факт подтверждает отравление россиянина.

В России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН.

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