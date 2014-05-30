Постпред РФ: Москву настораживает молчание ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном

Александр Шульгин рассказал о реакции постпреда ФРГ из-за ошибки в докладе.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия рассказал о том, что его коллега из Германии признала факт технической ошибки в опубликованном докладе по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Такие заявление дипломат Александр Шульгин сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Мы и некоторые другие делегации обратили внимание на эту странность в докладе. 6 июня в ходе заседания руководящего органа организации её исполнительного совета мы потребовали от технического секретариата объяснения на этот счёт. Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО

Эксперт объяснил, что технический секретариат ОЗХО не реагировал на обращения. После этого Москве ответила постоянный представитель ФРГ. Женщина извинилась за то, что вовремя не заметила эту ошибку, но направит письмо в ОЗХО, чтобы там внесли соответствующие правки. Ранее аналогичное заявление о технической ошибке в докладе было сделано представителем МИД Германии.

К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира.

Фото: Instagram / navalny