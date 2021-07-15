К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира

Правоохранители пришли проверить Александра Сосновского в его квартире.

К собеседнику российского журналиста Владимира Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира. Инцидент произошел во время программы "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Речь идет об интервью с Александром Сосновским, которое состоялось 14 июля.

Эксперт находился в собственной квартире в ФРГ. Он объяснил несостыковки в отчете ОЗХО по дате забора крови и анализов оппозиционера Алексея Навального, который на Западе считается пострадавшим от попытки отравления. В какой-то момент зрители услышали звонок на входной двери, а после - стук в квартиру. Соловьев пошутил, что к Сосновскому пытается прорваться немецкая разведка. В результате оказалось, что к мужчине пришли полицейские. Ему пришлось прервать разговор. Через несколько минут он снова вошел в эфир.

Я не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что кто-то внимательно следит за тем, где я нахожусь, что я делаю, и дает какие-то сигналы. Александр Сосновский, эксперт

Сосновский объяснил, что представители закона уточнили его личные данные, адрес проживания и узнали, все ли у него в порядке. После этого полиция ушла. Соловьев связал эту ситуацию с тем, что эксперт занимается освещением проблемы с Навальным. По его мнению, оппозиционера "крышуют" спецслужбы.

Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным.

Фото и видео: YouTube/Соловьев LIVE