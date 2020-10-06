Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным

Такого же мнения придерживались гости автора программы на YouTube.

Владимир Соловьев назвал Юрия Дудя агентом после интервью с Алексеем Навальным. Телеведущий рассказал о своем отношении к материалу блогера в собственной авторской программе, которая доступна на YouTube. Свои претензии к выпуску Дудя также высказали гости Соловьева Сергей Тарнаухов и Александр Сосновский. Они неоднократно говорили о том, что Дудь является "агентом Ходорковского". Они высказали уверенность в том, что журналист заранее согласовал все вопросы с немецкими властями.

Я бы вообще не рассматривал Дудя как человека, который способен задавать вопросы, интересующие и общественность, и нас в том числе. Он отрабатывает просто свою линию…. Все вопросы были согласованы с немецкой стороной Александр Сосновский, медик

Владимир Соловьев отметил, что в интервью с Навальным не прозвучало никаких сущностных вещей, а были одни лишь домыслы. По словам автора программы, Дудь не задал важных вопросов, которые можно было задать. Однако он отметил, что успел посмотреть лишь небольшой отрывок из выпуска.

Соловьев раскритиковал не верящих в COVID-19 людей.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE