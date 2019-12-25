Журналист назвал неверующих в наличие коронавируса людей идиотами и кретинами.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал не верящих в COVID-19 людей. Об этом журналист рассказал в эфире программы на собственном YouTube-канале. По словам автора проекта, на данный момент нет ни одного человека в мире, у которого бы никто из знакомых не столкнулся с данной инфекцией или даже не умер от нее.

Да у нас народ ведет себя как бессмертный! Все кричат "нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер", "это все придумали для того, чтобы...". Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону Владимир Соловьев, журналист

Автор программы призвал "прийти всех в чувства и носить маску в общественных местах". Он добавил, что в противном случае государству придется хоронить по 150 человек ежедневно. Соловьев напомнил, что второй раз по стране начали разворачивать дополнительные госпитали для зараженных.

Раскрыты доходы Соловьева, Шейнина и других телеведущих.