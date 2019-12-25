Раскрыты доходы Соловьева, Шейнина и других телеведущих

Их годовые заработки составляют десятки, а то и сотни миллионов рублей.

Журналисты издания The Insider составили список самых высокооплачиваемых звезд российского телевидения, которые занимаются обсуждением политических тем. Как оказалось, многие из них весьма состоятельные люди, и их годовые заработки составляют десятки, а то и сотни миллионов рублей.

Одним из самых богатых оказался ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин. Годовой доход 54-летнего журналиста составил почти 100 млн рублей. Одной из слабостей Шейнина является любовь к дорогостоящим автомобилям. Говорят, у него в гараже стоят Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5 млн рублей и Lexus ES от 2 млн рублей.

В список богачей также попал 54-летний Тигран Кеосаян. Ведущий сатирической программы "Международная пилорама" на НТВ, действующий режиссер за год получил почти 120 млн рублей. Следом за ним идет 56-летний Владимир Соловьев. Ведущий авторской программы на канале "Россия" работает на радио медиахолдинга и успешно занимается бизнесом. Его доход составляет более 50 млн в год.

Кроме того, в список попал и 66-летний сенатор Алексей Пушков, который ведет шоу "Постскриптум" на "ТВ Центре". За год журналист пополнил свой бюджет на 18,2 млн рублей.

Супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов обрели широкую известность благодаря ток-шоу "60 минут" на канале "Россия". Говорят, только за один год чета получила от ВГТРК почти 13 млн на каждого.

Почти столько же получает 52-летний Роман Бабаян. Ведущий программы "Своя правда" на НТВ за год заработал 12,2 млн рублей. Доход ведущего программы "Добров в эфире" Андрея Доброва, по сравнению с его коллегами, весьма скромен, и составил 7 млн рублей. Однако он получает приличные гонорары не только от работы на телевидении, но и от литературной деятельности.

Следом идут 32-летняя Наиля Аскер-Заде с годовым доходом 6,5 млн рублей и 66-летний Дмитрий Киселев, который пополнил свой счет на 4,6 млн рублей.

Ранее мы писали, что ведущий Первого канала покинул студию после просмотра детского шоу с голыми взрослыми.

Фото: ВКонтакте / Артём Шейнин | Время покажет