Ведущий Первого канала покинул студию после просмотра детского шоу с голыми взрослыми

Он назвал эту передачу "шоу уродов".

Ведущий передачи "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин покинул студию после просмотра детского шоу, где несовершеннолетним показывают голые тела взрослых. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

"Толян, мне быстренько надо сбегать после этого сюжета. Прости, давай сам", - сказал Шейнин своему соведущему Анатолию Кузичеву. В этот момент он подставил руку к горлу, имитируя тошноту.

Затем Шейнин вышел из студии и, вернувшись в эфир, назвал передачу "шоу уродов".

Образовательную программу "Ultra раздевается" показывают на датском телевидении. В шоу взрослые обнажаются перед подростками, демонстрируя все свои части тела. Таким образом, создатели программы хотят донести до детей, что тело человека необязательно должно быть идеальным. Они призывают несовершеннолетних не стесняться себя и преодолеть свои комплексы.

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Фото: ВКонтакте / Артём Шейнин | Время покажет, стоп-кадр из телешоу "Ultra Strips Down"