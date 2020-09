Участники датского телешоу разделись перед детьми

Большая часть населения Дании относится к этому спокойно, так как считают, что детей нельзя ограждать от "реалий жизни".

Обсуждение интимных частей человеческого тела и оголение взрослых людей перед детьми показали в популярном датском телешоу "Ultra Strips Down". Об этом сообщило издание The New York Times.

Продюсеры отметили, что данное шоу снималось в "образовательных целях" для борьбы со стыдом перед физическими недостатками. Дети, которые присутствовали на съемках, не только должны были смотреть это, но и задавать вопросы на тему гениталий.

Шоу вызвало неоднозначную реакцию. В Датской народной партии назвали передачу развращающей и призвали не обсуждать подобные темы со столь юными зрителями. При этом большая часть населения Дании относится к этому спокойно, так как считают, что детей нельзя ограждать от "реалий жизни".

Фото: стоп-кадр из телешоу "Ultra Strips Down"