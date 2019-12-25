Собчак обвинила Бузову в фотошопе актера Петрова

Телеведущая заявила, что он и так красивый.

Телеведущая Ксения Собчак написала комментарий под одним из постов Ольги Бузов в Instagram. Она обвинила коллегу в чрезмерном использовании фотошопа.

Накануне Бузова поделилась с подписчиками совместной фотографией с актером Александром Петровым. Звезда заявила, что не только она является поклонницей Петрова, но и он любитель ее творчества.

Подписчики Бузовой сразу заметили, как сильно она отфотошопила Петрова.

"Такого отфотошоплиного Петрова даже в кино не видела", - написала gevochka_vitaminka.

Свое мнение по поводу увиденного также выразила Ксения Собчак. Она уличила Бузову в чрезмерном ретушировании снимка, в особенности лица актера.

"А зачем фотошопить глаза Петрову? Он же и так красивый, ну Оооль", - написала телеведущая.

Бузова предпочла оставить без ответа комментарий коллеги.

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Фото: Instagram / buzova86