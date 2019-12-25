В ФРГ объяснили ошибкой в дате временные несостыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Райнер Бройль объяснил, что опечатка была исправлена в новой редакции документа.

В Германией объяснили ошибкой в дате временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия по Алексею Навальному. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Чиновник пояснил, что опечатка была исправлена в новой редакции. Он уточнил, что в первом случае речь шла о черновом варианте документа.

В первом проекте, действительно, была ошибка в дате - речь шла о 20 августе как о дате обращения со стороны Германии вместо правильного 4 сентября. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий. Райнер Бройль, официальный представитель МИД Германии

Бройль заметил, что может опровергнуть тот факт, что ОЗХО способна направить миссию на расследование ситуации только по запросу одной страны-участницы. Ранее о фатальных несостыковках в докладе ОЗХО о версии с отравлением российского оппозиционера сообщила Мария Захарова. В МИД РФ уверили, что технический секретариат не смог их объяснить российской стороне.

Постпред России при ОЗХО обвинил Германию, Францию и Швецию в сокрытии данных по Навальному.

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