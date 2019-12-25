Посольство заявило о нехватке данных о задержании россиян в Минске

Официального подтверждения задержания граждан РФ во время минских протестов не поступало.

Посольство России заявило о нехватке данных о задержании россиян в Минске. Об этом в интервью "РИА Новостей" рассказал пресс-секретарь дипломатической миссии Алексей Маскалев. Эксперт добавил, что официального заявления от властей республики о задержании граждан РФ не поступало.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что в Минске силовики были избиты журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Их посадили в автозак вместе с руководителем проекта WarGonzo Семена Пегова. После этого появилась информация от "медиазоны" о том, что на связь перестал выходить корреспондент Максим Солопов. Иностранные СМИ заявили, что на него напали правоохранители во время подавления протестующих в центре города.

Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске.