Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

Сара Рейнсфорд вынуждена будет покинуть РФ 31 августа.

Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке телеканала BBC Саре Рейнсфорд. Дипломаты полагают, что решение властей РФ является необоснованным. Такое заявление они разместили в собственном аккаунте в Twitter. Известно, что документы, позволяющие иностранке находиться на территории РФ, заканчиваются 31 августа.

Угроза высылки Сары Рейнсфорд, удостоенной наград журналистки BBC, является необоснованным действием российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг, который лишь продолжит усугублять ситуацию со свободой СМИ в России. пресс-служба британского посольства

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва разъяснила представителям Би-би-си причины такого решения. Ранее в РФ неоднократно предупреждали об ответных мерах и реагировании на "настоящие визовые издевательства Лондона", котогрые затрагивали журналистов и представителем СМИ из РФ на территории королевства. При этом в BBC не обращали внимание на эти заявления.

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