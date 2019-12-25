Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию. Об этом рассказали журналисты из "ИноСМИ". Авторы публикации уточнили, что иностранец пытался приехать в страну из-за похорон друга - Сергея Ковалева. Политик заметил, что впервые узнал о том, что ему с 2015 года запрещен въезд в РФ.
К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят.
Борис Борусевич, польский сенатор
Напомним, что Сергей Ковалев являлся ученым-биологом, правозащитников. Его осудили на семи лет лагерей, а также трехлетнюю ссылку из-за антисоветской пропаганды. После этого мужчина занял пост первого омбудсмена рФ и стал одним из авторов Конституции 1993 года.
Журналистке BBC отказали в продлении российской визы.
Фото: Pixabay.com
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