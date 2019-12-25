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Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию
Сегодня, 7:53
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Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию

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Иностранец не знал, что ему нельзя посещать РФ с 2015 года.

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию. Об этом рассказали журналисты из "ИноСМИ". Авторы публикации уточнили, что иностранец пытался приехать в страну из-за похорон друга - Сергея Ковалева. Политик заметил, что впервые узнал о том, что ему с 2015 года запрещен въезд в РФ.

К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят.

Борис Борусевич, польский сенатор

Напомним, что Сергей Ковалев являлся ученым-биологом, правозащитников. Его осудили на семи лет лагерей, а также трехлетнюю ссылку из-за антисоветской пропаганды. После этого мужчина занял пост первого омбудсмена рФ и стал одним из авторов Конституции 1993 года.

Журналистке BBC отказали в продлении российской визы.

Фото: Pixabay.com

Теги: богдан борусевич, запрет на въезд, польша
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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