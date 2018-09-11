  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сеульское посольство: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее
Сегодня, 12:11
394
lesjasap

Сеульское посольство: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее

0 0

Политики продолжают требовать от России извинений за произошедшее.

Посольство в Республике Корея заявило о том, что Россия до сих пор не принесла извинений за нарушение территориальных границ в Японском море. Ранее стало известно, что официальный посланник Москвы был вызван к сеульским дипломатам в связи с данным инцидентом. Встреча должна была состояться еще во вторник.

Ранее Южная Корея обвинила Россию в нарушениях границ самолетом А-50 во время совместных полетов, проводимых с Китаем. Воздушное средство на 25 минут находилось в зоне оповещения ПВО, в районе островов Токто. 

Помощник заместителя министра МИДа Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России Максиму Волкову о том, что подобное поведение наносит ущерб дружбе между государствами. Дипломаты Сеула выразили "глубокую обеспокоенность".

Отметим, что политики по-прежнему требуют от российской стороны извинений и обеспечения мер, чтобы подобное не произошло в будущем. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Северная Корея задержала российское судно за нарушение границы.

Фото: Piter.tv

Теги: посольство, сеул, южная корея
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:07

Каждый суслик в поле агроном,-даже узкоглазый.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии