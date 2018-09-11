Сеульское посольство: Москва не приносила официальных извинений Южной Корее

Политики продолжают требовать от России извинений за произошедшее.

Посольство в Республике Корея заявило о том, что Россия до сих пор не принесла извинений за нарушение территориальных границ в Японском море. Ранее стало известно, что официальный посланник Москвы был вызван к сеульским дипломатам в связи с данным инцидентом. Встреча должна была состояться еще во вторник.

Ранее Южная Корея обвинила Россию в нарушениях границ самолетом А-50 во время совместных полетов, проводимых с Китаем. Воздушное средство на 25 минут находилось в зоне оповещения ПВО, в районе островов Токто.

Помощник заместителя министра МИДа Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России Максиму Волкову о том, что подобное поведение наносит ущерб дружбе между государствами. Дипломаты Сеула выразили "глубокую обеспокоенность".

Отметим, что политики по-прежнему требуют от российской стороны извинений и обеспечения мер, чтобы подобное не произошло в будущем.

Ранее Piter.tv писал о том, что Северная Корея задержала российское судно за нарушение границы.

Фото: Piter.tv