Об этом дипломаты написали в Facebook.

Посольство России назвало новые санкции США "всплеском русофобии". По мнению дипломатов, Америка предприняла очередную попытку обеспечить узкоконъюнктурные интересы. Об этом представители ведомства написали в комментариях на Facebook.

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Напомним, что ограничения коснулись ряда машино- и приборостроительных компаний. Предлогом стало "нарушение национальных режимов нераспространения". В РФ напомнили, что применять санкции по подобным эпизодам имеет право только СБ ООН. Для их установления международным специалистам нужны веские основания. В Вашингтоне же никаких официальных доказательств не предоставили.

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