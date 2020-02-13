США ввели санкции против трех организаций из РФ

Помимо российских предприятий в новый документ попали компании из других стран.

Госдепартамент США опубликовал документ в федеральном реестре, посвященный вопросу санкций. В перечень компаний попали три организации из России, ограничения их коснулись с 3 февраля – КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и Кумертауское авиационное производственное предприятие.

Кроме россиян в списке санкций оказалось 5 предприятий из КНР, а также по одной компании из Ирака и Турции.

Решение принято американской стороной в связи с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Со стороны США запрещена передача этим странам технологий создания оружия и средств их доставки.

Ранее на Piter.tv – Замглавы МИД: "Северный поток — 2" завершат, несмотря на санкции. Александр Панкин считает, что ограничения не скажутся на достройке газопровода.