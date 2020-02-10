Новые ограничения США не скажутся на реализации проекта.

Замглавы МИД: "Северный поток — 2" завершат, несмотря на санкции. Александр Панкин считает, что ограничения не скажутся на достройке газопровода. Об этом чиновник заявил в интервью "РИА Новостям".

МИД России намерен максимально этому способствовать прокомментировал спикер

Ранее СМИ написали о том, что новые санкции США попытаются ввести в феврале или марте 2020. Такие сведения разместили журналисты немецкого издания Handelsblatt. Америка хочет оказать давление на строительство данного проекта. Проблемы могут настигнуть компаний или инвесторов, которые окажутся причастными к достройке. В России считают, что Вашингтон лишь прикрывается благородными целями по защите европейской энергобезопасности. На самом деле Белый дом намерен продвигать СПГ на рынке Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что способное достроить "Северный поток - 2" судно вышло из Находки.

Видео: YouTube/Nord Stream 2