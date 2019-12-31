"Академик Черский" достроит газопровод по дну Балтийского моря.

Способное достроить "Северный поток - 2" судно вышло из Находки. Трубоукладчик "Академик Черский" рассматривается как основное решение для ситуации с газопроводом. Рабочие займутся созданием недостающих участков по дну Балтийского моря. Сейчас корабль направляется в Сингапур, где будет уже 22 февраля. Об этом сообщили журналисты из Vesselfinder.

Напомним, что в РФ есть еще одно судно с подобным функционалом - баржа Fortuna. О нем в интервью радио Sputnik рассказывал эксперт из Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Однако у него нет динамической системы позиционирования, что создает ограничения в работе. Также Дания может не разрешить барже работать в своих водах по формальным основаниям.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

