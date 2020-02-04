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Стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2"

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Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу в феврале или марте 2020.

Вашингтон планируют расширить санкции против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По информации СМИ, США готовы пойти на этот шаг в случае, если Москва решит закончить проект. Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу в феврале или марте 2020. Они затронут европейских инвесторов и фирмы, которые намерены покупать газ. 

Предыдущий пакет санкций против газопровода затронул компании, участвующих в строительстве "Северного Потока-2". В результате они приостановили свое участие и сроки реализации проекта сдвинулись.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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