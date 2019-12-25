Дипломаты призвали Киев прекратить саботировать минские соглашения.

Российское посольство в США положительно оценило слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о ситуации на Донбассе. Москва надеется на то, что Вашингтон сможет оказать давление на Киев, чтобы Украина выполнила взятые на себя международные обязательства по минским соглашениям. Такое заявление дипломаты сделали в собственном аккаунте на Facebook.

Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. пост посольства РФ в США

Напомним, что пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки приветствовала недавнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт на юго-востоке Украины необходимо решить мирным путем на основе минских договоренностей. Члены дипломатической миссии РФ полагают, что Украине следует завершить свой саботаж по данному вопросу.

МИД РФ: Москва допускает выход Киева из Минских соглашений.

Фото: Белый дом

