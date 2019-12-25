МИД РФ: Москва допускает выход Киева из Минских соглашений

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российские власти допускают уход Киева от выполнения условий Минских договоренностей. Об этом он сказал в ходе конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
По словам замминистра, саботаж данных соглашений вплоть до полного выхода из них только усугубит положение Киева.
Не хотел бы спекулировать о каких-то различных сценариях, все возможно в этой жизни, в том числе выход [Киева] из Минских соглашений, но мы считаем, что это путь в никуда и это может привести к обострению конфликта, затягиванию этого конфликта.
Андрей Руденко, замглавы МИД РФ
Он отметил, что "наращивание Украиной военных мускулов", а также поддержка со стороны Запада мешают мирному решению конфликта на юго-востоке государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дружба Вашингтона и Киева направлена против РФ. По его словам, российские власти опасаются, что поддержка Украины со стороны американских властей может негативно отразиться на конфликте в Донбассе.
Фото: ВК/МИД России
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