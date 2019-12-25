Песков: США и Украина дружат против России

В Кремле сожалеют, что Зеленский и Байден не затронули в переговорах тему Минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дружба Соединенных Штатов и Украина направлена против России. Свое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, российские власти опасаются, что поддержка Украины со стороны американских властей может негативно отразиться на конфликте на юго-востоке государства.

Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, в Кремле сожалеют о таком антироссийском ключе переговоров лидеров двух государств. По словам Пескова, Москва также не увидела среди тем обсуждения президентов вопроса о выполнении Минских договоренностей, что также вызывает сожаление.

Ранее мы сообщали, что Украина и Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток - 2" как угрозу энергетической безопасности Европы. Вашингтон готов применять к СП-2 различные меры воздействия, чтобы сохранить транзит украинского газа, а также пресекать попытки России использовать газопровод как "геополитическое оружие".

Фото: Piter.tv