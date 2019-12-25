Украина и США увидели в "Северном потоке - 2" угрозу энергетической безопасности

Вашингтон выразил готовность делать все возможное, чтобы сохранить транзит газа на Украину.

Украина и Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток - 2" как угрозу энергетической безопасности Европы. Это следует из двухстороннего заявления по стратегическому партнерству двух государств, сообщает пресс-служба офиса главы Украины.

В документе указывается, что Вашингтон готов применять к СП-2 различные меры воздействия, чтобы сохранить транзит украинского газа, а также пресекать попытки России использовать газопровод как "геополитическое оружие".

Украина и США продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. из совместного заявления США и Украины

Кроме того, сообщается, что Киев и Вашингтон укрепляют энергобезопасность Украины "путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления".

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Меркель также заявила, что СП-2 может оказаться под санкциями, если российские власти решат использовать его "в качестве оружия".

Ранее экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона.

Фото: president.gov.ua