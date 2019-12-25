Андрей Мельник рассказал немецким журналистам о сведениях спецслужб Украины.

Посол Украины в ФРГ усомнился в возвращении войск РФ на юге России в пункты дислокации. Такое заявление дипломат сделал в рамках интервью немецкой медиагруппе Funke. Андрей Мельник подозревает, что возвращение российских сил Южного и Западного военных округов действительно происходит. Он призвал международные организации мониторить и контролировать процесс.

Заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украины и с Крыма позволяет немного вздохнуть с облегчением. Правда, еще слишком рано для отбоя тревоги. Андрей Мельник, посол Киева в Германии

Эксперт заявил, что России пришлось пойти на такой шаг по перемещению вооруженных сил из-за давления со стороны Запада и партнеров Киева. Специалист утверждает, что украинские спецслужбы установили, что в места дислокации возвращается только личный персонал, а боевая техника, включающую танки, тяжелые виды вооружения и комплексы залпового огня, остается на месте. Мельник полагает, что это говорит о том, что угроза для национальной безопасности Украины все еще сохраняется.

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