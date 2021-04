"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России. Местное издание The Times ранее опубликовало материал о том, что российская армия начинает отводить войска к местам постоянной дислокации после завершения военных учений. По мнению журналистов, это решение Москвы позволит снизить напряженность на украинской границе. Многие пользователи портала положительно оценили действия Минобороны РФ. Пользователь Oldbolter отметил, что российские войска могут возвращаться домой, так как ясно "все всем показали".

Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно

пользователь с ником This week I have been mostly reading Mad Mel