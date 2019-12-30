Найти преступников будет сложно.

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран. Виновных к гибели наших соотечественников еще не нашли, но поиски не прекращаются. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на эксперта Владимира Титоренко. На данный момент неизвестно, напали ли на жертв наемники или криминальные элементы. Дипломат добавил, что найти ответственных за гибель будет очень тяжело.

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Ранее такие же сведения предоставил президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Напомним, что в 2018 году во время съемок документального фильма погибли трое россиян. Среди них журналист, режиссер и оператор, которые трудились по заказу ЦУРа Михаила Ходорковского. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за убийство.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

