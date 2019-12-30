СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Появились подробности убийства россиян на территории Африки в 2018 году.

Следственный комитет России считает, что трое журналистов в ЦАР были убиты во время ограбления. Об этом "Коммерсенту" рассказал глава управления Игорь Краснов. Специалисты установили, что обстоятельства преступления указывают на грабеж. В данном регионе подобная деятельность проводится систематически. Регулярно местная полиция расследует тяжкие преступления, связанные с целью обогащения местных злоумышленников за счет иностранцев.

Напомним, что покушение на российских журналистов в Центральной африканской республике произошло еще в 2018 году. Наши соотечественники прибыли в страну ради съемок документальной картины. Режиссер Александр Расторгуев, корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко находились на территории ЦАР по туристической визе. В городе Банги они наняли местного жителя в качестве гида для поездки по стране. Вместе с ним команда направилась в город Бамбари. Россиян предупредили об опасности ночной поездки. Однако от ночевки в городе они отказались. В результате машину с журналистами ос ановили разбойники. неизвестные темнокожие вооруженные люди потребовали отдать им видеоаппаратуру. После отказа подчиниться требованиям преступников по журналистам открыли огонь. Водителю удалось убежать. На данный момент к расследования России присоединились специалисты из ООН.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России.

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