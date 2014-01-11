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Спустя месяц: опубликована переписка журналистов, которых убили Центральной Африке
Сегодня, 22:00
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IRINA_CHALKINA
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Спустя месяц: опубликована переписка журналистов, которых убили Центральной Африке

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После прочтения личных сообщений журналистов становится ясно, что начальство оказывало на них давление. От корреспондентов требовали фото и видео материал из опасных мест.

В СМИ появилась личная переписка журналистов, которых месяц назад убили в ЦАР. Данные к ней получило Федеральное агентство новостей.

Корреспонденты общались в чате под названием "Centralafrique", который создал журналист  Родион Чепель. 

После прочтения личных сообщений журналистов становится ясно, что начальство оказывало на них давление. От них требовали фото и видео материал из опасных мест.

Последними сообщениями журналистов были рассуждения о том, как перестать подвергаться вымогательствам в ЦАР. О смене маршрута в переписке нет ни слова. 

Тела погибших россиян были найдены 30 километрах от города Сибю.

Фото: Pixabay

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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