В магазине "Перекрёсток" прогремел взрыв: что известно на данный момент, видео с места

В супермаркете Петербурга произошел взрыв, сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. Рiter.tv собрал последние новости о взрыве в "Перекрёстке" на Кондратьевском, 44.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 30 и статье 105, часть 2 УК РФ "Покушение на убийство более двух человек, совершенное общеопасным способом". Мы передавали, что СК назвал возможную причину взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском. Также Piter.tv сообщал, что на полу "Перекрестка" нашли поражающие элементы бомбы.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о ЧП в магазине и поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщил в своем Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов. Глава СК Александр БАстрыкин распорядился отправить на место лучших следователей-криминалистов.

27 декабря в 18.55 поступило сообщение, что в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В 19.00 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. 50 человек посетителей и сотрудников магазина эвакуировали. Сейчас на месте работают сотрудники всех экстренных служб. Обследование помещения проводят взрывотехники ФСБ.

На месте работают взрывотехники, а также от РСЧС: 97 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек и 12 единиц техники. Пресс-служба ГУ МЧС



Очевидцы сообщили, что взрывное устройство оставили на коробках. По предварительным данным, взрыв повредил камеры хранения и одну из касс.

Видео: Piter.tv