На полу "Перекрестка" нашли поражающие элементы бомбы

Телеграм-канал Mash сообщает, что на полу в магазине "Перекресток" найдены шарики от подшипников. Они могли служить поражающими элементами в бомбе.

Мощность взрыва, который прогремел в районе камер хранения составил 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Следственный комитет. А телеграм-канал Mash со ссылкой на источник передает, что на полу были найлены шарики от подшипников. Они могли служить поражающими элементами во взрывном устройстве.

Очевидцы рассказывают, что предполагаемое взрывное устройство оставили на коробках. По предварительной информации, в магазине сработало самодельное взрывное устройство.

Дом, в котором расположен магазин не пострадал. Сейчас место ЧП осматривают взрывотехники ФСБ, а также МЧС и полиция. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил отправить на расследование дела лучших следователей-криминалистов, чтобы выяснить причины трагедии.

Видео: Piter.tv