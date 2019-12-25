Глава штата Герреро рассказал о последствиях стихии, обрушившейся на Акапулько.

После землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике один человек погиб. Об этом в эфире местного телеканала Milenio рассказал Эктор Астудильо, губернатор штата Герреро, расположенного на юго-западе страны. Чиновник напомнил, что сильные подземные толчки фиксировались около города-курорта Акапулько.

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Напомним, что ранее мексиканские сейсмологи объяснили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр - в 11 км к юго-западу от Акапулько. В столице государства сработала система оповещения о подземном толчке. Город находится примерно в 300 километрах от пострадавшего курорта.

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