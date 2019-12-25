Эксперт рассказал о стоимости туров на курорты в бархатный сезон

В этот список вошли как российские, так и зарубежные курорты.

Эксперт Ассоциации Туроператоров назвал стоимость недельного тура на российских и зарубежных курортах в бархатный сезон. По его оценке, недельный отдых в Сочи обойдется в среднем в 40-45 тысяч рублей за двоих. Съездить в Турцию будет еще дороже – от 70-80 тысяч рублей. При этом если речь идет о хорошем отдыхе в Турции, то стоимость тура в бархатный сезон составит уже от 120-150 тысяч за двоих.

При этом отдых в Эмиратах сейчас обойдется всего в 50 тысяч рублей. За 115-120 тысяч можно отдохнуть на Кубе, от 160 тысяч рублей – в Мексике. Дороже всего туры на Мальдивы, где цена недельного отдыха стартует от 250 тысяч рублей за двоих.

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