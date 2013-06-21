45% опрошенных петербуржцев не считают свою профессию престижной

Речь идет именно о представителях "рабочих" сфер: производство, строительство, транспорт, добыча сырья и так далее.

Эксперты агентства HeadHunter выяснили, сколько петербуржцев считают свою профессию престижной. Как оказалось, 45% опрошенных уверены, что престижности в их работе или профессии нет.

Речь идет именно о представителях "рабочих" сфер: производство, строительство, транспорт, добыча сырья и так далее.

Свою профессию престижной назвали лишь 10% респондентов, еще 33% колеблются, но все же склоняются в сторону положительного ответа о престижности.

Чаще в престижность своей работы верят представители из сферы "Добыча сырья" и "Строительство".

Интересно, что чем старше респонденты, тем меньше они думают, что их профессия престижна. Так, 49% опрошенных в возрасте от 55 лет ответили негативно на этот вопрос. Среди людей от 18 до 24 лет также считают 30%.

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Фото: pexels.com