После введения электронных виз доход Петербурга увеличится на 1 млрд

Эксперты полагают, что уже через 2 года число туристов увеличится до 12 млн человек.

В Петербурге и Ленобласти подсчитали примерных доход после введения электронных виз для иностранных туристов. Об этом сообщают "Сизвестия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

Дягтерев заявил, что новые визы позволит увеличить доход Северной столицы на 1 млрд. Он считает, что туристический поток вырастет на 20–40%. Кроме того, электронные визы поспособствуют привлечению иностранных гостей и инвесторов на бизнес-мероприятия Северной столицы. Кроме того, эксперты полагают, что уже через 2 года число туристов увеличится до 12 млн человек.

Напомним, что с 1 октября в Петербурге действует режим электронных виз для 53 государств. Таможенники подготовили для иностранных гостей специальные памятки, которые позволят лучше ориентироваться в условиях предоставления и пользования электронными визами.

Ранее мы сообщали о том, что иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код.

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