После смерти раненного на Невском студента обвиняемому изменили статью

Теперь это не "покушение на убийство".

После смерти 24-летнего студента, которому выстрелили в голову на Невском проспекте, изменена статья обвинения Зауру Каримову, совершившему преступление. Как сообщила 13 июня пресс-служба СК по Петербургу теперь действия обвиняемого просмотрят по статье "Убийство", что ведет к более жестокой мере наказания за случившееся.

Ранее сотрудников компании, связанной с убийством студента, отправили под стражу. Одного из них посадили под домашний арест. С 27 мая по 4 июня они снимали офис в доме по Невскому проспекту, 135 и предлагали услуги по оформлению медицинских книжек. Было заключено не менее 10 договоров, но клиенты так и не получили свою услугу.

Одним из пострадавших от обмана был Владислав Голиков, погибший накануне после выстрела охранника. Заура Каримова, обвиняемого в стрельбе на Невском проспекте, арестовали до 4 августа.

Фото: Piter.tv