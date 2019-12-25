Умер студент, в которого стреляли на Невском проспекте

Владислав Голиков скончался в больнице после огнестрельного ранения головы.

Представители Санкт-Петербургского государственного университета объявили о смерти своего 24-летнего студента Владислава Голикова. Уточняется, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Напомним, что Заура Каримова, обвиняемого в стрельбе на Невском проспекте, арестовали до 4 августа. По версии следствия, 4 июня мужчина, имея умысел на убийство, произвел не менее одного выстрела из неустановленного оружия в область головы погибшего молодого человека. Конфликт из-за неоформленной медицинской книжки произошел у одного из зданий на Невском проспекте.

Из травматического пистолета стреляли в 24-летнего студента СПбГУ Владислава Голикова. Каримов был задержан в квартире своей сожительницы в доме 28 по Загородному проспекту.

Фото: пресс-служба СПбГУ