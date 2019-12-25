Сотрудников компании, связанной с убийством студента на Невском, отправили под стражу

Одного из обвиняемых посадили под домашний арест.

Сотрудники компании, у дверей которой в Петербурге погиб студент от выстрела охранника, оказались заключены под стражу. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города 13 июня, Людмила Никифорова, Гвидон Аветисян и Никита Потапов подозреваются в мошенничестве. Они арестованы до 4 августа.

По версии следствия, именно эти люди вступили в преступный сговор. С 27 мая по 4 июня они снимали офис в доме по Невскому проспекту, 135 и предлагали услуги по оформлению медицинских книжек. Было заключено не менее 10 договоров, но клиенты так и не получили свою услугу. Одним из пострадавших от обмана был Владислав Голиков. Стоимость медкнижек варьировалась от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Под домашний арест отправился Гвидон Аветисян, Потапов и Никифрорва арестованы.

Ранее стало известно, что умер студент, в которого стреляли на Невском проспекте. Владислав Голиков скончался в больнице после огнестрельного ранения головы. Уточняется, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Заура Каримова, обвиняемого в стрельбе на Невском проспекте, арестовали до 4 августа. По версии следствия, 4 июня мужчина, имея умысел на убийство, произвел не менее одного выстрела из неустановленного оружия в область головы погибшего молодого человека. Конфликт из-за неоформленной медицинской книжки произошел у одного из зданий на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv