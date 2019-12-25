После рейдов по рынкам Ростовской области составлено более ста протоколов

Три рынка из четырех закрыли.

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов составили около 120 административных протоколов по результатам крупной проверки рынков в Аксайском районе Ростовской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в органах.

По данным собеседника агентства, были проверены более 500 торговых объектов на четырех рынках. Также сообщается о проверке более полутора тысяч граждан и 1800 автомобилей. ТАСС также рассказали о задержаниях, но их точное количество пока не разглашается.

После проверок три рынка из четырех закрыли.

Напомним, накануне, 27 апреля, в Ростовской области состоялась внезапная проверка крупных рынков. В операции были задействованы около 3,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Это мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела главы Аксайского района Виталия Борзенко, обвиняемого в организации ОПГ, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Ранее ФАС начала проверку цен на жилье после поручения Путина.

Фото: Piter.tv