Более трех тысяч полицейских оцепили рынки Ростовской области

"Чистки" ведутся в рамках расследования уголовного дела главы Аксайского района области Виталия Борзенко

В Ростовской области полиция начала масштабную спецоперацию на четырех крупных рынках в Аксайском районе. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в регионе.

Сообщается, что территории рынков оцепили три с половиной тысячи силовиков. По данным источника СМИ, сотрудники полиции обладают информацией о наличии на рынках незаконных мигрантов. Также сообщается о возможной торговле наркотиками и оружием, а также ведении игорного бизнеса.

Агентство отмечает, что это мероприятие проводится в рамках расследования уголовного дела главы Аксайского района Виталия Борзенко. В отношении его и еще шестерых подозреваемых ведутся расследования об организации ОПГ, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Ранее в Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов.

Фото: Piter.tv