Возбуждены уголовные дела в отношении задержанных.

В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. По информации от надзорного ведомства, боевики принадлежали к запрещенной на территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". пресс-служба ЦОС ФСБ

Силовики полагают, что задержанные вели противоправную деятельность, связанную с выполнением основ "всемирного халифата", связанных с разрушением институтов светского общества и свержения власти насильственными методами. Подозреваемые вербовали в свои ряды мусульман и распространяли идеологию боевиков. У мужчин проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли пропагандистские публикации, средства связи и носители электронной информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму.

Видео: Telegram / РИА Новости