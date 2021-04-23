В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. По информации от надзорного ведомства, боевики принадлежали к запрещенной на территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
пресс-служба ЦОС ФСБ
Силовики полагают, что задержанные вели противоправную деятельность, связанную с выполнением основ "всемирного халифата", связанных с разрушением институтов светского общества и свержения власти насильственными методами. Подозреваемые вербовали в свои ряды мусульман и распространяли идеологию боевиков. У мужчин проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли пропагандистские публикации, средства связи и носители электронной информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму.
Видео: Telegram / РИА Новости
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