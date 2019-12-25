ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму

ФСБ России задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе силового ведомства по региону. В публичных призывах к незаконной деятельности обвиняется житель Алушты 1984-го года рождения.
Житель Алушты размещал на своих страницах в сети Интернет материалы, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальным признакам.
пресс-служба ФСБ РФ по региону
в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
ФСБ задержала в Севастополе россиянина, передававшего Киеву сведения о ЧФ.
Фото: Pixabay.com
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