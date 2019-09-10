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ФСБ задержала в Севастополе россиянина, передававшего Киеву сведения о ЧФ

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Возбуждено уголовное дело за госизмену.

ФСБ России задержала в Севастополе россиянина, передававшего Киеву сведения о Черноморском флоте. По информации от силовиков, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за государственную измену (по статье 175 УК РФ). Мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Гражданин России целенаправленно собиравший и передававший составляющие государственную тайну сведения о деятельности ЧФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности.

пресс-служба ФСБ РФ

В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Теги: госизмена, крым, севастополь, фсб, черноморский флот
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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