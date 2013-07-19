Капитан судна выплатит 257 тысяч рублей в качестве штрафа.

В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров. Об этом рассказали представители пресс-службы управления ФСБ по республике. Согласно информации от надзорного ведомства, около западного побережья полуострова пойманы иностранцы, занимавшиеся нелегальным промыслом на судне ЯОД-2483 (порт приписки находится в Очакове). В настоящее время капитан оштрафован за добычу камбалы-калкан в исключительной экономической зоне РФ. Нарушителей во время ночного рейда с 19 на 20 апреля заметил экипаж погранслужбы на "Безупречном". рыбаки расположились в нескольких десятках миль в северо-западном направлении от мыса Прибойный.

Установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд. пресс-служба ФСБ по региону

Капитан судна оштрафован согласно 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Он выплатит в пользу государства 257 тысяч рублей. Также у мужчины конфискованы орудия ловли рыбы.

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