Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора

Бастрыкин призвал тщательно расследовать ситуацию. которая произошла в Алтачейском заказнике.

Главе Следственного комитета России доложили о деле против бурятского инспектора. Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел, произошедших после задержания браконьеров в Алтачейском заказнике. Александра Бастрыкин поручил тщательно расследовать громкое дело.

Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел ещё раз обратил внимание своих подчинённых на необходимость провести объективное и всестороннее расследование. пресс-служба СК РФ

Напомним, что по информации от местного издания "Байкал-Daily", инцидент произошёл ночью 4 октября 2020 года. Компания местных жителей на транспортном средстве "УАЗ-469" из Улан-Удэ приехала в заказник. Они сначала ослепили светом двух косуль, а затем застрелили животных. Однако во время патрулирования инспекции банду поймали с поличным. При этом браконьеры ослепили инспектора Сергея Красикова дальним светом фар, а также попытались переехать машиной. Пострадавший получил травмы.

В ходе следствия браконьеры подали на инспектора жалобу. Они обвинили государственного служащего в том, что он стрелял по ним и бил прикладом. В результате против Красикова возбудили уголовное дело по статье за превышение полномочий. Сейчас дело передано в Центральное управление СК по личному поручению Бастрыкина.

Бастрыкин потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила.

Фото и видео: Следственный комитет России