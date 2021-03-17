Бастрыкин потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила

Глава СК РФ провел совещание с региональными управлениями ведомства.

Глава Следственного комитета потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила. Руководитель надзорного ведомства провел конференц-совещание с следователями по регионам. Александр Бастрыкин раскритиковал действия СК РФ по Башкирии в лице управляющего Дениса Чернятьева. В Центральном управлении уточнили, что недовольны освещением расследования дела в отношении Владимира Санкина. Глава СК заслушал результаты рассмотрения судебной инстанцией резонансного дела. Жителя региона признали виновным в убийстве мужчины, предположительно считающегося педофилом. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

Председатель СК России указал руководителю следственного управления на недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности. СК РФ

Глава управления по республике Коми Андрей Исаев доложил начальнику о том, что в городе Вуктыле зафиксированы нарушения в сфере обеспечения жилых домов, а также социальных объектов отоплением. Ведется расследование по части й статьи 217 УК РФ и части 1 статьи 238 УК РФ.

В Башкирии завели 8 уголовных дел по госконтрактам на миллиард рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России