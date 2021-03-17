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Бастрыкин потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила

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Глава СК РФ провел совещание с региональными управлениями ведомства.

Глава Следственного комитета потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила. Руководитель надзорного ведомства провел конференц-совещание с следователями по регионам. Александр Бастрыкин раскритиковал действия СК РФ по Башкирии в лице управляющего Дениса Чернятьева. В Центральном управлении уточнили, что недовольны освещением расследования дела в отношении Владимира Санкина. Глава СК заслушал результаты рассмотрения судебной инстанцией резонансного дела. Жителя региона признали виновным в убийстве мужчины, предположительно считающегося педофилом. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

Председатель СК России указал руководителю следственного управления на недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности.

СК РФ 

Глава управления по республике Коми Андрей Исаев доложил начальнику о том, что в городе Вуктыле зафиксированы нарушения в сфере обеспечения жилых домов, а также социальных объектов отоплением. Ведется расследование по части й статьи 217 УК РФ и части 1 статьи 238 УК РФ.

В Башкирии завели 8 уголовных дел по госконтрактам на миллиард рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: александр бастрыкин, педофил, принцип гласности, следственный комитет
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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