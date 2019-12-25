В Башкирии завели 8 уголовных дел по госконтрактам на миллиард рублей

Подозреваемых обвиняют в махинациях со строительством соцобъектов.

В Башкирии завели 8 уголовных дел по государственным контрактам на миллиард рублей. Об этом сообщили Следственный комитет, ФСБ и прокуратура по региону. Надзорные ведомства полагают, что чиновники злоупотребили полномочиями, а также неэффективно расходовали бюджет. В результате проверок обнаружены махинации с общим ущербом в 1 млрд рублей.

При этом в указанных контрактах в нарушение установленного законодательством порядка была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ. сообщение СК РФ по Башкирии

Следователи считают, что в период с 2018 по 2019 года региональное ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" заключило 12 контрактов на работы по строительству социальных объектов без проведения торгов. Генеральный подрядчик передавал работу другим компаниям по более низкой стоимости, оставляя себе разницу. В СК РФ полагают, что таким образом предприятие выступило в роли посредника, заработав порядка 49 млн рублей без проведения работ.

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Фото: Piter.tv