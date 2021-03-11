В Башкирии мужчина напал с ножом на продавца

Сейчас нарушитель задержан полицией.

Житель Башкортостана напал с ножом на продавца. Известно, что инцидент произошел в продуктовом магазине в деревне Уптино. В местных СМИ уточнили, что посетитель заведения просил хотел выпить, но средств на приобретение алкоголя у него не было. Из-за этого он начал кричать и вести себя агрессивно. Он потребовал выдать ему бутылку водки, а когда его проигнорировали, замахнулся на сотрудника магазина холодным оружием.

На кадрах видно, что на помощь продавщице пришла посетительница. Ее преступник ударил по голове. Спустя несколько минут в помещение зашел мужчина, которому удалось угомонить нарушителя.

В настоящее время подозреваемый в нападении на сотрудника магазина задержан. Ом оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за разбой.

В Башкирии местные жители устроили массовую драку и давку из-за скидок в магазине.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

